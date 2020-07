Stasera in tv 9 luglio, su Rete 4 teatro: Signori si nasce... e noi?

09 luglio 2020 a

Stasera in tv, 9 luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25, appuntamento con il teatro. E' il primo spettacolo de I Legnanesi che portano in scena Signori si nasce… e noi? La compagnia rende omaggio al comico più famoso della storia del nostro Paese, Totò. Lo spettacolo racconta la fuga d'amore di Giovanni al sud. L'uomo si è invaghito di una napoletana, ma Mabilia cerca in tutte le maniere di fargli fare pace con Teresa. Il programma è disponibile anche in streaming on demand e in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Le risate sono assicurate.