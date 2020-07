Stasera in tv 9 luglio, su Italia 1 il film Fast & Furious - Solo parti originali: la trama

09 luglio 2020 a

Fast & Furious - Solo parti originali. E' il titolo del film di stasera in tv, 9 luglio, su Italia 1. Alle 21.30 pellicola d'azione realizzata nel 2009. La regia è a cura di Justin Lin. Nel cast Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot e Sung Kang. La trama: dopo essere scappato a Panama per aver messo a segno un colpo, Don viene a conoscenza di una drammatica notizia: la sua amata Letty è stata ammazzata. Torna per cercare Braga che sarebbe il responsabile dell'omicidio. E naturalmente non può che accadere di tutto.