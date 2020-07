Naya Rivera, la star di Glee scomparsa: "Si è tuffata in acqua e non è più risalita"

Testimonianza choc del figlio di 4 anni trovato solo in una barca al lago Piru in California

09 luglio 2020 a

a

a

Naya Marie Rivera scomparsa e si teme il peggio. L'attrice e cantante americana, diventata famosa nel mondo grazie alle serie tv Glee, si sarebbe tuffata nel lago Piru, in California, senza più risalire secondo la testimonianza del figlio di quattro anni che è stato ritrovato solo e addormentato su una barca a noleggio. L’auto della donna era parcheggiata vicino al molo e all’interno c’era la sua borsa: il bambino sta bene. Le ricerche sono ancora in corso, ma si teme il peggio. La Rivera era appena uscita da una relazione molto turbolenta con il marito Ryan Dorsey, tanto da essere arrestata qualche anno fa per averlo picchiato dopo una lite furibonda.