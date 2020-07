Temptation Island 2020, una coppia abbandona: indizi su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Ex Miss Italia e ex calciatore fuori dal programma: anticipazioni

Anticipazioni sulla puntata di stasera, giovedì 9 luglio di Temptation Island 2020 su Canale 5. Una coppia uscirebbe infatti dal programma e gli indizi portano a Manila Nazzaro, ex Miss Italia e speaker radiofonica e Lorenzo Amoruso, ex calciatore.

In uno spezzone delle anticipazioni di Temptation Island trasmesse su Canale 5 e relative alla puntata in onda questa sera, giovedì 9 luglio, dalle 21.25 su Canale 5 si intravede dellae che sfocia in una decisione clamorosa.

Temptation Island 2020, anticipazioni sulla puntata del 9 luglio: Manila Nazzaro vicina a un tentatore. La reazione di Amoruso

Nel video si vede Lorenzo chiudere il computerino che ha in mano e sul quale ha visto un video della sua Manila che lo manda su tutte le furie tanto da mettere la parola fine all'avventura nel villaggio. Vedremo se sarà così, lo sapremo fra poche ore ma c'è un indizio: Ii profilo Instagram di Anticipazioni.it ha pubblicato una foto delle coppie e manca solo quella formata da Manila e Lorenzo. La coppia abbandonerebbe il docu-reality della rete ammiraglia Mediaset per venire sostituita.