Come sorelle, la nuova serie di Canale 5: seconda puntata, cosa accade. La trama

Come sorelle, le anticipazioni della seconda puntata della nuova serie di Canale 5. Dopo il primo episodio dell'8 luglio, cosa accadrà nel secondo di mercoledì 15? Il giorno dopo la morte di Tekin, in villa arriva il figlio, da sempre in pessimi rapporti con il padre. Azra e Ipek cercano di ripulire tutte le tracce del delitto, mentre Deren parte. Si complicano però le cose per Azra, amica di Çilem con cui è cresciuta in orfanotrofio. Proprio Çilem, infatti, è scomparsa: è stata rapita, mentre il suo uomo Burak è stato ammazzato. Tutto è accaduto per un precedente furto ad un trafficante di droga. Anche nella seconda puntata non mancano le emozioni e i colpi di scena, insomma. L'appuntamento è per mercoledì 15 su Canale 5 a partire dalle ore 21.30.