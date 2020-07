Temptation Island 2020, il single Alex fra Sofia e Alessandro. Cosa farà la casalinga di Perugia al falò di giovedì 9 luglio

Le anticipazioni della seconda puntata

08 luglio 2020

a

a

C'è un single, Alex, fra Sofia e Alessandro. La coppia di Perugia domani sarà fra le protagoniste della seconda puntata di Temptation Island 2020, Il macellaio e la casalinga saranno infatti al falò di confronto chiesto da lui dopo aver visto un video nel pinnettu. La coppia era andata a Temptation Island per mettere alla prova lei che aveva tradito Alessandro, Poi tutto si è subito ribaltato con Sofia che nega - in una confessione fatta al single Alex e vista da Alessandro - di aver mai tradito il fidanzato e attribuito invece scappatelle a lui.

Temptation Island 2020, video con anticipazioni puntata giovedì 9 luglio: Annamaria in lacrime, la decisione



Nella prima puntata i fidanzati e le fidanzate, isolati nei rispettivi villaggi, hanno iniziato ad aprire infatti le porte del loro cuore raccontando ai compagni di avventura e ai single le rispettive situazioni sentimentali. Ma qualcuno ha premuto troppo sull'acceleratore e le reazioni del partner non si sono fatte attendere. Come nel caso della coppia di Perugia con Alessandro su tutte le furie. Ora domani, Alessandro si presenterà in spiaggia. Questo lo sappiamo dai video. Ma Sofia concederà il confronto? Arriverà cioè al falò o lo lascerà sa solo? Dalle anticipazioni, pare che lei non ci sarà. E che farà nel caso Alessandro, lascerà il programma? Presto sapremo.