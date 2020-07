Chiara Ferragni e Baby K, conto alla rovescia per il video: ecco quando esce

08 luglio 2020 a

Il conto alla rovescia ormai è agli sgoccioli. Domani, 9 luglio, uscirà il video di Non mi basta più, la canzone di Baby K con la partecipazione di Chiara Ferragni. E' stata la stessa Chiara ad annunciarlo attraverso i suoi profili social. La pubblicazione del video è prevista per le 14.

Il pezzo, intanto, come previsto si sta trasformando in un vero e proprio tormentone dell'estate. La cantante celebra la bella stagione su ritmi latini, mentre l'influencer e modella debutta nel mondo della musica con alcune frasi e parole. Non resta che attendere il videoclip.