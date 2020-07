Stella Manente, il giro in barca è sexy e sull'amore rivela: "Bisogna essere in tre" | Video

L'estate bollente della star de La Pupa e il Secchione

08 luglio 2020

a

a

Stella Manente è stata la star de La Pupa e il Secchione. Un inverno che l'ha consacrata come una delle donne più affascinanti e seguite anche sui social. Grazie alla sua simpatia e bellezza, unite a una straordinaria naturalezza e disinvoltura nei confronti dei follower.

La modella si è mostrata in un video nelle stories di Instagram, in barca, al mare. Fra i vari siparietti ce ne è anche uno, apprezzatissimo dai fan, dove Stella esibisce le sue grazie definendo quella dedicata alla tintarella," l'ora migliore". In tanti sono d'accordo con lei.

Dedica anche, sempre nell'account social, un pensiero all'amore. "Bisogna essere in tre", ma il riferimento non è a una terza persona.