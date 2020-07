Stefania Pezzopane (Pd), lo spogliarellista Simone giura amore: "Prima o poi ci sposeremo. La cubana? Solo un'amica"

08 luglio 2020 a

Nessun tradimento con l'avvenente cubana Live. Anzi, prima o poi lui e la sua fidanzata, la parlamentare del Pd Stefania Pezzopane, si sposeranno. Di matrimonio ne hanno parlato più volte e a frenarli sono gli impegni di lavoro. La cubana Live è solo un'amica. E' il settimanale Novella 2000 a dedicare un servizio alla storia d'amore tra Simone Coccia Colaiuta e la deputata del Pd.

Lei ha già compiuto 60 anni e lui ne ha 24 di meno. La loro storia ha fatto parlare e scrivere a lungo e non solo per la differenza di età. Lui è uno spogliarellista ed ha anche partecipato al Grande Fratello. Simone è stato sorpreso dai paparazzi insieme a Live, ma a Novella 2000 ha spiegato che si tratta soltanto di una amica e che l'amore con Stefania non è assolutamente in discussione