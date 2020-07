Stasera in tv, 8 luglio: su Cielo il film Air Collision. La trama e il cast

08 luglio 2020 a

E' Air Collision il film in programma stasera in tv, 8 luglio, sull'emittente Cielo. Si tratta di un film di azione e thriller, realizzato nel 2012 negli Stati Uniti per la regia di Liz Adams. Nel cast gli attori Reginald VelJohnson, Jordan Ladd, Gerald Webb. La trama: un campo magnetico manda in crisi il sistema di comunicazione e di direzione del traffico aereo. Ovviamente la situazione diventa improvvisamente drammatica per chi è in ciello, in particolare per l'Air Force One che rischia di schiantarsi contro un jet. E' a forte rischio, dunque, la vita del presidente americano. I nostri eroi riusciranno a salvarla?