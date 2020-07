Emergenza Coronavirus, rinviato a maggio 2021 il tour di Nigiotti

08 luglio 2020 a

il tour teatrale di Enrico Nigiotti, inizialmente previsto per maggio 2020, si terrà a maggio 2021 a causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, Il cantautore toscano tornerà live a partire dal 7 maggio 2021 debuttando al Teatro Celebrazioni di Bologna per presentare per la prima volta live al pubblico i brani del suo ultimo album "Nigio" (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi, come "L’amore è" (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), "Complici" feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l’ultimo singolo "Notturna".