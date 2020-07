Stasera in tv, 8 luglio: su Nove il film In the name of king. La trama

08 luglio 2020 a

In the name of king è il film in programma stasera in tv, 8 luglio, sul canale Nove. Si tratta di una pellicola di genere fantastico, realizzata nel 2007 tra Stati Uniti, Canada e Germania per la regia di Uwe Boll. Nel cast Jason Statham, Leelee Sobieski, Ray Liotta, John Rhys-Davies, Ron Perlman. E' la storia di Farmer, un contadino che conduce una vita molto appartata con la moglie Solana e il loro figlio. Un giorno arrivano i mostri krug guidati dal mago Gallian che ha come obiettivo far fuori il re Konrad. Lo vuole sostituire con il duca Fallow. Riuscirà nel suo malefico intento?