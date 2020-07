Stasera in tv 8 luglio, su Iris il film The fighter: la storia del pugile Micky Ward

08 luglio 2020 a

E' The fighter il film in programma stasera 8 luglio sul canale Iris a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola del 2010 realizzata negli Stati Uniti. Genere drammatico, regia di David O. Russell, vede nel cast Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo. Il film racconta la storia del pugile Micky Ward, atleta determinato e molto leale, sostenuto dal fratellastro Dicky Eklund, un ex boxeur che ha combattuto con Sugar Ray Leonard, e dalla madre Alice. Micky è forte, ma sul ring perde. Decide quindi di staccarsi dalla famiglia, quando però deve combattere per il titolo capisce che ha bisogno dei suoi punti fermi.