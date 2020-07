Magalli e Adriana Volpe, il battibecco infinito e lui attacca anche Cirillo

08 luglio 2020 a

a

a

La lite infinita (verbale) fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continua a distanza più aspra che mai.. Il conduttore de I fatti vostri nella giornata di ieri aveva posto l'accento sui bassi ascolti del programma Ogni Mattina, condotto dall'ex collega. Ha accompagnato il suo commento con una emoticon che la invitava a tacere. La risposta di Adriana Volpe è stata diretta: "Non riuscirai a zittirmi" e subito dopo, è arrivata anche la controreplica di Magalli.

In diretta nel programma Ogni Mattina, Adriana Volpe si è rivolta a Magalli, dicendogli di non permettersi di zittirla. Lo sfogo è stato pubblicato anche su Instagram, dove la Volpe ha aggiunto che gli ascolti de I fatti vostri sarebbero "in caduta libera". Le sue parole hanno raccolto la solidarietà di Marcello Cirillo che ha definito Magalli come "un uomo finalmente solo al comando". Giancarlo Magalli ha replicato a entrambi in un'intervista rilasciata a DavideMaggio.it:

“Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi”.

Ha precisato, poi, di non essere mai stato "solo al comando" visto che è sempre stato affiancato da conduttrici, showgirl, cantanti che hanno condotto i Fatti vostri insieme a lui. Infine, ha concluso con l'ennesima frecciatina:

“Se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti, c'è da chiedersi come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni”.