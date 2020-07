Stasera in tv 8 luglio, su Rai Movie il film Io e lei: la storia d'amore tra Federica e Marina. La trama

08 luglio 2020 a

Io e lei è il titolo del film in programma stasera 8 luglio in tv su Rai Movie. Commedia italiana realizzata nel 2015, per la regia di Maria Sole Tognazzi. Fanno parte del cast Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Alessia Barela, Domenico Diele, Fausto Sciarappa, Ennio Fantastichini. La trama. La storia d'amore tra Federica e Marina arriva ad un punto di svolta quando la prima entra in crisi e inizia a domandarsi se è davvero la sua compagna la donna con cui vuole dividere la propria vita. Chi è veramente? E lei cosa pensa e prova in realtà. Una commedia d'amore molto passionale. Come finirà tra Federica e Marina?