Miriam Leone, nuovo amore: le foto del weekend d'amore sul Lago di Como

Il settimanale Chi ha sorpreso la coppia

08 luglio 2020 a

a

a

Nuovo fidanzato per Miriam Leone. La copia è stata sorpresa in un fine settimana di relax sul Lago di Como. Il fidanzato è Paolo Carullo e i due, secondo il gossip, starebbero insieme da un anno.

E' stato il settimanale Chi a pubblicare le immagini della coppia sull’ultimo numero in edicola. Miriam Leone e Paolo Carullo sono arrivati a bordo di una barca che, la stessa attrice, su Instagram, ha definito “un sogno”. L’ex Miss Italia, per l’occasione, ha scelto d’indossare un abito a strisce gialle e bianche completando il look con degli occhiali da sole. Outfit casual anche per Paolo Carullo.