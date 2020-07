Stasera in tv 8 luglio su Cine 34 il film In questo mondo di ladri. La trama e gli attori, regia di Carlo Venzina

08 luglio 2020 a

a

a

In questo mondo di ladri è il film in programma stasera in tv, 8 luglio, sul canale Cine 34. Si tratta di una commedia realizzata in Italia nel 2004. La regia è di Carlo Vanzina. Nel cast Valeria Marini, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi. La trama: è la storia di una truffa. Una multiproprietà di Livigno, in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati, che non si conoscevano, una volta presentata denuncia si ritrovano al ristorante. E succede un po' di tutto.