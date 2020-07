Barbara Alberti, scontro in tv con Caterina Collovati: interviene Adriana Volpe

08 luglio 2020 a

Barbara Alberti, scrittrice di origini umbre (è di Umbertide) e nota al pubblico anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip nell'ultima edizione, è stata ospite del programma Ogni Mattina su Tv8, Ne è uscita una zuffa verbale con Caterina Collovati, sotto gli occhi di Jo Squillo anche lei presente nel programma di Adriana Volpe.

A innescare la querelle il dibattito attorno a Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn, di recente, ha documentato su Instagram il fatto di essere stata sorpresa da un acquazzone a Bergamo con camicetta bianca infradiciata. Secondo la Collovati, Diletta è una donna che gioca molto su tali siparietti sui social, sapendo di provocare commenti maschili. Jo Squillo non si è trovata d’accordo, dicendo che il problema sono principalmente i maschietti che commentano in quel modo e non Diletta. E qui è intervenuta Barbara Alberti…

“Apprezzo molto il fatto che Jo Squillo non abbia alcuna invidia delle altre donne”, ha detto in un passaggio del suo intervento la scrittrice. Caterina Collovati si è sentita chiamata in causa: “Che Barbara Alberti si sostituisca a un odiatore del web dicendo che sono invidiosa… no”. La scrittrice: “Non ho pensato a lei. Ho parlato di Jo Squillo. Io non la conosco”. “Lei sbaglia, non sono invidiosa affatto”, ha replicato in modo deciso la Collovati. “Non mi importa, posso fare un complimento a Jo Squillo?”, ha insistito Barbara Alberti. E' stata Adriana Volpe a far rientrare la zuffa verbale cambiando argomento.