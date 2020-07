Stasera in tv 8 luglio, il film Delitti inquietanti su Rete 4: il cast e la trama

08 luglio 2020 a

Si intitola Delitti inquietanti il film in programma stasera 8 luglio in tv su Rete 4 a partire dalle ore 21.27. Si tratta di una pellicola di azione, realizzata nel 1996 negli Stati Uniti. La regia è a cura di John Gray. Nel cast figurano Steven Seagal, Bob Gunton, Keenan Ivory Wayans, Brian Cox, John M. Jackson, Michelle Johnson, Stephen Tobolowsky, Peter Jason. Un agente Fbi è a caccia di un serial killer che crocifigge le sue vittime. Indagando però inizia a pensare che non si tratti di un pazzo, ma che dietro alle uccisioni si nasconda qualcosa di diverso. Avrà ragione?