Stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020, film e programmi: cosa vedere. Da Adriano Celentano su Rai1 a Come sorelle su Canale5

Guida ai programmi e ai film in tv stasera mercoledì 8 luglio 2020 per gli italiani che rimangono a casa. Su Rai1 c'è lo speciale dedicato ad Adriano Celentano "Techetechete': Adriano! Il cuore, la voce" e la prima puntata di "Come sorelle" su Canale 5, la serie tv che racconta la storia di İpek Gencer, una ricca e giovane ereditiera che scopre per caso di avere due sorelle.

Come sorelle, la nuova serie di Canale 5: protagoniste e trama. Stasera 8 luglio in tv

Attese le pellicole "Io e lei" su Rai Movie, "Delitti inquietanti" su Rete 4, "Scusa ma ti voglio sposare" su La5 e "Perché te lo dice mamma" su Tv8.

Ecco qui di seguito un riepilogo dell'offerta televisiva di questa sera.

Rai Uno 20:30 – Techetechete': Adriano! Il cuore, la voce (Show)

Rai Due 21:20 – NCIS – Unità anticrimine (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Io e lei (Film drammatico)

Rete 4 21:27 – Delitti inquietanti (Film thriller)

Canale 5 21:20 – Come sorelle (Serie Tv)

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv)

La5 21:10 – Scusa ma ti voglio sposare (Film sentimentale)

La7 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – Perché te lo dice mamma (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Fuga in tacchi a spillo (Film commedia)

Rose Cooper è un'agente di polizia alla quale viene affidato l'incarico di scortare da San Antonio fino a Dallas Danielle Riva e suo marito, un ex boss del narcotraffico pentito appartenente al clan dei Cortèz. Rose è molto felice ed emozionata per l'incarico che le è stato assegnato, ma ben presto si renderà conto che non sarà assolutamente semplice. I tre, durante il loro viaggio, verranno bloccati da una banda criminale assetata di vendetta che vuole fermarli per non farli arrivare a destinazione.