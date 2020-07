Come sorelle, la nuova serie di Canale 5: ecco cosa accade nella prima puntata

08 luglio 2020 a

Come sorelle, è la nuova serie di Canale 5 in programma in tv da stasera, 8 luglio. La trama della prima puntata: Ipek Gecer sta per sposare Tekin Malik. E' l'uomo che ha fatto cadere in disgrazia la famiglia Gecer. Prima delle nozze la sua vita viene sconvolta da una lettera: scopre di essere stata adottata da piccola e di avere due sorellastre, Deren e Çilem. Le invita al suo matrimonio nella speranza di conoscerle meglio. Una tragedia durante la cerimonia fa stringere alle tre sorelle un patto fortissimo con l'obiettivo di scoprire la verità. La prima puntata è in programma alle ore 21.20 stasera 8 luglio su Canale 5.