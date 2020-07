Come sorelle, la nuova serie di Canale 5: protagoniste e trama. Stasera 8 luglio in tv

08 luglio 2020 a

Come sorelle. E' il titolo della nuova serie turca in programmazione da stasera in tv 8 luglio, su Canale 5. Alle ore 21.20 la prima puntata. La produzione è la stessa degli autori di Bitter Sweet e Cherry Season. In Turchia è già diventata un fenomeno e si prevede che anche in Italia avrà successo. Al centro della trama tre donne, che sono sorelle senza saperlo. Una di loro, l'ereditiera Ipek Gecer (interpretata da Sevda Erginci), attraverso una lettera scopre di avere due sorelle che non ha mai conosciuto. Sono Deren Kutlu (Melis Sezen) e Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). Le invita al suo matrimonio con la scusa di conoscerle meglio, ma la festa si trasforma e le tre stringono un patto per scoprire il nome della loro mamma naturale.