Stasera in tv 8 luglio, su Rai 2 torna Ncis: caccia al capo dei trafficanti

08 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 8 luglio su Rai 2 torna la serie televisiva Ncis Unità anticrimine a partire dalle ore 21.45. E' in programmazione l'episodio numero 12 della stagione 16. Questa volta gli agenti speciali della Naval Criminal Investigative Service indagano su un trafficante di stupefacenti. L'uomo vuole uccidere un trentenne della Marina. Quando gli agenti riescono a mettere le mani sul killer incaricato dell'omicidio, cercano di incastrare anche il capo dell'organizzazione criminale. Ncis è considerata come una tra le principali fiction degli Stati Uniti. Anche in Italia la serie che va avanti dal 2003 e giunta ormai alla diciassettesima stagione, è stata sempre molto seguita dai telespettatori.