Stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020, storia dei fratelli Luciani a "Cose Nostre" su Rai1. Vittime innocenti della mafia garganica

Stasera, mercoledì 8 luglio, su Rai1 alle 22, “Cose Nostre” presenta uno speciale sulla storia dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, trucidati da killer spietati della mafia garganica. Luigi e Aurelio, due contadini onesti, come ogni giorno erano a lavorare nei campi.

Una mattina d’estate vennero inseguiti per centinaia di metri e uccisi. La strage del 9 agosto del 2017 nei pressi della stazione dismessa di San Marco in Lamis, in cui morirono anche il boss Mario Luciano Romito, vero obiettivo dell’agguato, e suo cognato, accese improvvisamente i riflettori su quella che viene chiamata la quarta mafia.

Una mafia antica che da rurale e pastorale si è arricchita attraverso la rotta balcanica con il traffico di armi e droga fino a infiltrarsi negli appalti pubblici e a condizionare l’economia dell’intero territorio.