Stasera in tv 8 luglio, su Rai 1 torna protagonista Adriano Celentano

Techetecheté - Adriano! Il cuore, la voce. La puntata di stasera in tv 8 luglio, su Rai 1, è dedicata al grande Adriano Celentano in versione televisiva. A partire dalle ore 20.30, infatti, e per circa un'ora e mezza, saranno trasmessi spezzoni delle sue presenze sul piccolo schermo ed esibizioni ma più riviste che all'epoca hanno registrato clamorosi picchi di ascolto ed ampio consenso di pubblico. Insomma per una sera Adriano torna ad essere il grande protagonista della rete ammiraglia della televisione di Stato. Celentano nello scorso mese di gennaio ha compiuto 82 anni. Il Molleggiato nella sua carriera è stato cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore, montatore e autore televisivo.