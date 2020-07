Vasco Rossi, la voglia di Michelle Hunziker in una canzone

08 luglio 2020 a

La voglia di Michelle Hunziker? La stessa di tanti altri italiani: andare al mare! E non è per niente segreta, visto che la showgirl l'annuncia candidamente dal suo profilo Instagram. Soltanto che lo fa in maniera particolare. Sceglie infatti una canzone di Vasco Rossi addirittura del 1981, Voglio andare al mare.

Unico 45 giri dell'album Siamo solo noi. Sul retro c'era Brava, che nel tempo ha sicuramente avuto maggiore successo

Voglio andare al mare

Quest'estate voglio proprio andare al mare

Devo riposare

Quest'estate devo anche riposare

Voglio anche vedere

Le donne bianche diventare nere

Nude le tette nude

Le voglio toccare

Quest'estate voglio proprio esagerare

Le tocco tutte quante

Voglio andare al mare

Perché' mi han detto che la'

Sì che ci si diverte

Mi voglio sfogare

Quest'estate voglio fare indigestione

Di donne e di sole

Di donne da sole