Vasco Rossi gioca con il vento e il suo Un senso: "E' la Riviera"

Il tema del giorno? E' il vento. Vasco Rossi gioca con uno dei suoi pezzi più amati, Un senso. Il Comandante sta trascorrendo qualche giorno di riposo in Romagna e becca una giornata particolarmente ventosa. Ovviamente non manca il video, poi postato sui suoi profili social, in cui cita proprio la frase "senti che bel vento", parte dello splendido testo di Un senso. E poi: "E' la Riviera".

Un senso

Voglio trovare un senso a questa sera

Anche se questa sera un senso non ce l'ha

Voglio trovare un senso a questa vita

Anche se questa vita un senso non ce l'ha

Voglio trovare un senso a questa storia

Anche se questa storia un senso non ce l'ha

Voglio trovare un senso a questa voglia

Anche se questa voglia un senso non ce l'ha

Sai che cosa penso

Che se non ha un senso

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno, arriverà

Voglio trovare un senso a questa situazione

Anche se questa situazione un senso non ce l'ha

Voglio trovare un senso a questa condizione

Anche se questa condizione un senso non ce l'ha

Sai che cosa penso

Che se non ha un senso

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno, arriverà

Domani è un altro giorno, ormai è qua

Voglio trovare un senso a tante cose

Anche se tante cose un senso non ce l'ha, ah

Domani arriverà

Domani arriverà lo stesso

Senti che bel vento

Non basta mai il tempo

Domani è un altro giorno, arriverà

Domani è un altro giorno, arriverà

Domani è un altro giorno