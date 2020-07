Pechino Express, lungo stop. Costantino Della Gherardesca: "Non credo si possa fare prima di un anno"

07 luglio 2020 a

a

a

Ci vorrà tanto tempo prima di vedere la nuova nona edizione di Pechino Express, il reality show di Rai2. Se lo è fatto sfuggire Costantino Delle Gherardesca - conduttore delle ultime stagioni - in una intervista: "Ci vorrà molto tempo. Quando si organizza il programma, prima partono i produttori italiani e belgi a fare i sopralluoghi. I belgi sono molto cauti. Quando è scoppiata l'emergenza Covid stavano registrando la versione francese e hanno bloccato tutto. Non che credo che si potrà rifare prima di un anno". Insomma, Pechino Express potrebbe slittare a fine 2021 se non direttamente al 2022.