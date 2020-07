Un passo dal cielo 6 cambia location: in Veneto dopo il Trentino Alto Adige. Posto da incanto

07 luglio 2020 a

Nuova location per Un Passo dal Cielo 6. Niente più Trentino Alto Adige, la fiction si trasferisce in Veneto. Ad ospitare le vicende trasmesse in prima serata su Rai1 non saranno più gli splendidi scenari del lago di Braies ma quelli del lago di Misurina, nei pressi di Belluno. L'anticipazione è del Giornale Trentino,che riporta le parole di rammarico di Lux Vide, la casa di produzione alle spalle di Un Passo dal Cielo: "Ce ne andiamo con la morte nel cuore. Siamo stati lì tanti anni, siamo stati bene, abbiamo lavorato bene, ormai ci sentivamo di casa".

.In questi giorni il Centro Mira Project – fa sapere Il Dolomiti – ha effettuato dei casting per la prossima stagione di Un Passo dal Cielo nei pressi di Belluno per reclutare comparse e nuovi volti che possano pendere parte alle nuove storie di Un Passo dal Cielo, inevitabilmente costretta a cambiare qualcosa nella trama per giustificare questo spostamento in Veneto.