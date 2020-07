Stasera in tv 7 luglio, su Cielo in seconda serata il film del festino di Madame O: la trama

07 luglio 2020 a

Histoire d'O - Ritorno a Roissy è il titolo del film in programma stasera 7 luglio su Cielo in seconda serata, a partire dalle ore 23. E' un film di genere piccante, realizzato in Francia nel 1984. La regia è di Eric Rochat. Del cast fanno parte Sandra Wey, Rosa Valenty, Manuel de Blas, Carole James, Christian Cid. Un gruppo di industriali paga Madame O per organizzare un festino a base di giochi sadomaso. L'obiettivo è arrivare a ricattare un ricco finanziere che sembra intenzionato ad acquistare la loro azienda. La donna userà tutto il suo erotismo per portare a termine il lavoro.