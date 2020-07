Stanotte in tv, su Rai Movie il film western Brimstone: la trama

07 luglio 2020 a

Brimstone, un film sul caro vecchio West in seconda serata all'alba dell'8 luglio su Rai Movie, inizio alle ore 2.40. Si tratta di un thriller western realizzato nel 2016 tra Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito e Germania. La regia è di Martin Koolhoven. Nel cast Guy Pearce, Dakota Fanning, Emilia Jones. La trama: la furia di un brutale predicatore investe la giovane Liz e tutta la sua famiglia. Chi riuscirà ad avere la meglio? Liz si dimostra una vera e propria guerriera, caratteristica che era necessaria per sopravvivere in quel periodo particolarmente difficile. Quattro i capitoli per raccontare la storia.