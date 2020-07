Stasera in tv martedì 7 luglio 2020, programmi e film: Torno indietro e cambio vita su Rai1 e Speed su Rete 4

Guida all'offerta nei vari palinsesti

Ampia offerta televisiva per la prima serata di oggi, martedì 7 luglio 2020. Su Rai 3 va in onda "#cartabianca" e "House Party" su Canale 5. Tra i fillm che offrono i palinsesti, ecco "Torno indietro e cambio vita" su Rai Uno e "Se sposti un posto a tavolo" su Rai Movie.

Questo il riepilogo dei film e dei programmi tv in prima serata.

Rai Uno 21:25 – Torno indietro e cambio vita (Film commedia)

Rai Due 21:20 – Squadra Speciale Cobra (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – #cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Se sposti un posto a tavola (Film commedia)

Marie ed Eric stanno per sposarsi. Poco prima del banchetto, però, fanno cadere alcuni dei segnaposti sistemati sui tavoli del ristorante. Da quel momento, assistiamo a quattro diversi scenari possibili, in base alle nuove assegnazioni dei posti. Sicuro che andrà tutto comunque per il meglio?

Stasera in tv, 7 luglio, riecco House Party su Canale 5 con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Rete 4 21:25 – Speed (Film d'azione)

Canale 5 21:2o – House Party (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 -Chicago PD (Serie tv)

La5 21:10 – Sapori e dissapori (Film commedia)

La7 20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (Film fantastico)

Sky Cinema Uno 21:15 – Pelè (Film biografico)

Il film racconta della vita del campione che ha fatto la storia del calcio. La sua storia è raccontata dall'inizio, da quando era solo Edson Arantes do Nascimento, un bambino cresciuto in una favelas.