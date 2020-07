Stasera in tv 7 luglio, su Canale 20 Mediaset il film 10.000 A.C. La trama

07 luglio 2020 a

10.000 A.C. è il titolo del film di avventura in programma stasera 7 luglio in tv in seconda serata su Canale 20 Mediaset, a partire dalle ore 23.27. Realizzato tra Stati Uniti e Nuova Zelanda nel 2008, vede alla regia Roland Emmerich. Nel cast Camilla Belle, Steven Strait, Tim Barlow, Cliff Curtis, Omar Sharif, Reece Ritchie, Suri van Sornsen, Marco Khan, Mo Zinal, Mona Hammond. La trama: D'Leh è un cacciatore di mammuth e vive con la sua tribù nei pressi di una montagna. Una banda di spietati guerrieri attacca il suo villaggio e rapisce la donna di cui è innamorato. A capo di un piccolo gruppo di cacciatori cerca di liberarla.