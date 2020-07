Stasera in tv 7 luglio, su Rete 4 il film Jarhead 2: field of fire. La trama e il cast

07 luglio 2020 a

Jarhead 2: field of fire. Film di azione stasera in tv, 7 luglio, su Rete 4 in programmazione alle ore 23.42. Realizzato negli Stati Uniti nel 2014, vede alla regia Don Michael Paul. Nel cast invece Cole Hauser, Josh Kelly, Danielle Savre, Bokeem Woodbine. La trama del film: il caporale Chris è a capo di un gruppo di validi soldati che ha per missione il rifornimento di un avamposto ai margini del territorio afgano, controllato dai talebani. Il gruppo, però, è improvvisamente chiamato a fornire sostegno a una missione di importanza internazionale per aiutare una famosa donna a lasciare il Paese.