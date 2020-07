Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia: falò con finale a sorpresa. Anticipazioni puntata 9 luglio

Coppia di Perugia, le ultime su ciò che accadrà

La coppia di Perugia, Sofia e Alessandro, al falò di confronto nella puntata numero due di Temptation Island 2020 in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio. C'è la conferma a poche ore dalla messa in onda della trasmissione sulla rete ammiraglia Mediset e questo sarà il primo falò del reality. Attenzione però, perché il finale sarà a sorpresa.

Alessandro e Sofia, insieme da quattro anni e mezzo, vivono entrambi a Perugia, dopo diversi tira e molla e presunti tradimenti di lei, non sono mai arrivati alla decisione di convivere. È Sofia a voler partecipare a Temptation Island per far capire di essere cambiata. Poi nella prima puntata è cambiato tutto. Lei nega tradimenti e ne attribuisce a lui che quando vede il video va su tutte le furie.

Come finirà? Il programma sembra voler precisare che si tratta solo del ”primo” falò per la coppia di fidanzati, e questo lascia intendere che ce ne saranno degli altri. Trapela che Sofia sembra non aver accettato di vedere Alessandro e che lo abbia lasciato ad aspettarla sul tronco. Resta da capire cosa farà Alessandro.