Stasera in tv 7 luglio, su Rai 4 il film Escape Plan 2 Ritorno all'inferno con Sylvester Stallone: la trama

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 7 luglio, in seconda serata su Rai 4. Genere thriller e azione, realizzato tra Stati Uniti e Cina nel 2018, vede alla regia Steven C. Miller. Nel cast Sylvester Stallone e Dave Bautista. La trama: Ray è un uomo in grado di fuggire a tutte le prigioni e ora è a capo di un team che si occupa della materia. Il suo agente più abile è finito nella galera di Ade da cui pare impossibile fuggire. I prigionieri tra le altre cose sono costretti a combattere tra loro. Emozioni e colpi di scena fino alla fine.