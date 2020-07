Stasera in tv, 7 luglio, riecco House Party su Canale 5 con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

07 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 7 luglio, torna in tv House Party, lo show ricco di ospiti, gag e colpi di scena che per la prima puntata vede protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, due amiche non solo sul palcoscenico. Una grande complicità e tanta ironia. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 21,20.

Stasera in tv, 7 luglio, tre nuovi episodi della sesta stagione di Chicago P.D.

Continuano così nell'estate televisiva la replica dei programmi tv: House Party andò in onda nel 2016. I conduttori e i protagonisti non saranno mai gli stessi. Quattro anni il game show di Mediaset fu visto da oltre 4 milioni di spettatori.