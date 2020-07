Stasera in tv 7 luglio, su Rai 1 in seconda serata Codice: la vita digitale. Programma condotto da Barbara Carfagna

07 luglio 2020 a

Stasera in tv, 7 luglio, su Rai 1 in seconda serata torna Codice - La vita è digitale, a partire dalle ore 23.05. Il programma è condotto da Barbara Carfagna e la prima puntata affronta un tema molto attuale, quello dell'identità nel digitale. Oggi ci si interfaccia con i computer e la propria identità non è più soltanto una, legata a nome e cognome, o al passaporto. Tutti, infatti, costruiscono ogni giorno identità diverse attraverso la mail, o ne fabbricano di anonime usando i social. Ma non solo: entrando a far parte di nuovi gruppi si fa della propria identità una caratteristica comunitaria, e partecipando on line ad eventi e conferenze tutti creano delle identità del tutto temporanee. Con la potenza di calcolo attuale, poi, è possibile creare e analizzare i “doppi digitali”, in tutto e per tutto corrispondenti agli originali: vale per gli oggetti, le persone, le merci, e perfino per le città intere.