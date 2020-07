Temptation Island 2020, Antonella Elia: volano sberle. L'anticipazione sulla crisi con Pietro Delle Piane

"Spifferi" sulla puntata di giovedì 9 luglio su Canale 5

Un falò di confronto. A tanto arriveranno Antonella Elia e Pietro delle Piane. E' lo spiffero della puntata, la seconda, di Temptation Island, in onda giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5. E' questa l'anticipazione delle ultime ore sul reality che annuncia anche un confronto piuttosto acceso dove volano sberle.

Amedeo Venza, da Instagram, annuncia infatti che la Elia avrebbe alzato le mani su Pietro, rifilandogli un sonoro ceffone in favor di telecamera. Lei avrebbe perso la pazienza perché lui avrebbe avuto atteggiamenti equivoci con qualche single della trasmissione. "Volano sberle... Il falò lo vedremo verso l'ultima puntata... Lei avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all'interno del villaggio".