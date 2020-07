Stasera in tv, 7 luglio, un'altra puntata di Squadra Speciale Cobra 11

07 luglio 2020 a

Stasera in tv, 7 luglio, va in onda un'altra puntata di "Squadra Speciale Cobra 11" su Rai2 (ore 21,45). Si tratta dell'episodio 6 della stagione 23 dello storico telefilm tedesco nato nel 1995 e arrivato in Italia nel 1999. La puntata, si tratta di una prima visione in Italia, è intitolata "Allarme bomba". La trama: dopo che la sua macchina è stata fatta saltare in aria da una mina, Semir si sveglia legato ad una sedia in un posto sconosciuto...