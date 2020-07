Isoardi, prova costume rinviata. Il settimanale Oggi la becca in spiaggia a Maccarese

07 luglio 2020 a

"Elisa Isoardi, sfilata giunonica sulla spiaggia: la prova costume… è rimandata!" titola il settimanale Oggi sul proprio portale web. L'ex fidanzata di Matteo Salvini è stata paparazzata in spiagga a Maccarese, lido a pochi chilometri da Roma, in compagnia di amici per una giornata tutta sole e buona tavola con un pranzo a base di pesce. La Isoardi ha concluso la sua esperienza alla conduzione de "La Prova del Cuoco": il programma infatti non ripartirà e per lei dovrebbe esserci una nuova esperienza, sempre in Rai, alla conduzione dello storico programma Check Up che parlerà di medicina e salute.