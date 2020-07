Madonna, topless a 61 anni e stampella: "Ognuno ha la sua"

07 luglio 2020 a

Madonna, 61 anni, non smette mai di stupire e provocare. Nel suo ultimo selfie, pubblicato su Instagram, si mostra in topless e con una stampella. L'iconica cantante era caduta durante il suo ultimo concerto prima del lockdown e da quel giorno, da cui ormai sono passati mesi, è costretta a utilizzare tutori e stampelle. Mutandine e cappellino nero, braccia a coprire i capezzoli mentre scatta la foto, Madonna scrive: "Tutti hanno una stampella". E strappa quasi 700mila like con i suoi followers che non mancano di fargli sentire tutto il loro affetto.