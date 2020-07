Stasera in tv 7, luglio, va in onda "Novecento" di Bertolucci. Altro omaggio a Morricone

07 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 luglio, continuano gli omaggi a Ennio Morricone, morto ieri a 91 anni. Su Rai Movie (ore 21,10) andrà in onda il film "Novecento". Pellicola drammatica del 1976, regia di Bernardo Bertolucci, nel cast ci sono Gerard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster e Sterling Hayden.

Sky, da stasera 24 ore di programmazione per omaggiare Ennio Morricone

La trama: nati lo stesso giorno, Alfredo Berlinghieri (De Niro), figlio di proprietari terrieri, e Olmo Dacò (Depardieu), figlio di loro contadini, vivono in parallelo, ma con le differenze dell'appartenenza a due diverse classi sociali, i loro casi personali e gli accadimenti italiani: l'adolescenza, il servizio militare, la Prima Guerra Mondiale, l'avvento del fascismo. Intanto, entrambi si sono sposati. Il grande affresco storico-politico che Bertolucci intende comporre accoglie anche elementi di facile effetto melodrammatico e schematismi un po' rozzi. In un cast "all stars", il meglio lo danno i due "vecchi", Burt Lancaster e Sterling Hayden.