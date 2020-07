Adani, il commentatore assente dagli studi Sky. Accantonato perché troppo ingombrante?

07 luglio 2020 a

Che fine ha fatto Daniele (per gli amici Lele) Adani? Se lo chiedono tutti. L'ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina, nelle ultime stagioni si è fatto apprezzare da opinionista. Mai banale, preparatissimo sul calcio sudamericano in particolare, celebre uno scontro di fuoco con Allegri dal quale lo separano vedute sull'interpretazione del calcio. Di fatto da quella polemica nacque il fronte tra "giochisti" e "risultatisti". Bene, nel post lockdown Adani - reduce dal video girato per la canzone di Vieri e Ventola - non è più presente negli studi Sky per il post partita. Sono tornati tutti tranne lui che ogni tanto viene coinvolto come seconda voce in alcune telecronache.

Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore? #SaveAdani pic.twitter.com/84Zd6K6vyY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 5, 2020

Il primo a segnalare l'assenza è stato il giornalista Maurizio Pistocchi ("Chi tocca certi fili, muore?) ipotizzando che sia stato messo da parte per le troppe critiche verso i potenti del calcio. Versione diversa quella invece fornita da Dagospia - con una lettera di Giancarlo Dotto - secondo cui Adani per Sky sarebbe di difficile collocamento così com’è nel suo mondo, troppo ingombrante.