Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: vacanze separate. Giulio Raselli punzecchia sulla rottura

Cosa succede fra Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne. In molti se lo chiedono visto che questa è la loro prima vacanza insieme. Ma, secondo indiscrezioni., è separata. Almeno per il momento. E insistono voci su una loro rottura.

Uomini e Donne, Giovanna Abate e la storia d'amore con Sammy. La decisione della tronista

Giovanna si trova nell’Argentario insieme ad alcuni amici, Sammy è invece a Milano, continuando il suo lavoro nei locali notturni come vocalist. I motivi della fine della storia d’amore non sono ancora chiari: ancora nessuna intervista in cui i diretti interessati si sono raccontati davvero.

Nell'ultima intervista di Giovanna per il Magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano una chiara conferma della crisi. Nel frattempo, Giulio Raselli, l’ex tronista che scelse Giulia D’Urso preferendola proprio all’Abate, ha deciso di commentare il periodo travagliato di Sammy e Giovanna: “Noi non abbiamo fatto le magliette il giorno dopo usciti da Uomini e Donne, ma abbiamo scelto semplicemente di viverci”, ha detto fra le altre cose rispondendo sui social, come riporta Gossip e tv.