Stasera in tv lunedì 6 luglio 2020, C'era una volta in America di Sergio Leone. Trama del film con la colonna sonora di Morricone

Stasera, lunedì 6 luglio 2020 su Rai3, va in onda il film cult C’era una volta in America. La pellicola del 1984 vede alla regia Sergio Leone, Il film è tratto dal romanzo The Hoods di Harry Gray e la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Leone insieme a Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli e Franco Ferrini. Le musiche sono composte dal maestro Ennio Morricone, scomparso oggi. Nel cast troviamo artisti di assoluta fama internazionale quali Robert De Niro, Joe Pesci, Jennifer Connely, Robert Harper e molti altri ancora.

I protagonisti sono Max e Noodles, interpretati appunto da Woods e De Niro, e gli eventi sono raccontati dagli anni venti quando i due sono ancora dei ragazzi. Inizieranno la loro carriera da gangster nel quartiere ebraico di New York, dando vita a storie parallele e a un mondo tutto loro fatto di illegalità ma anche di comprensione reciproca. Dopo diverse vicende però Noodles e Max decideranno di separarsi per vivere delle avventure diverse. Il film viene considerato tra quelli più maltrattati dalle produzioni perché Sergio Leone non aveva il diritto del final cut e sarebbero stati molti quelli a rimetterci mano andando a sconvolgere quello che rimane un capolavoro.