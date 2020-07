Sky, da stasera 24 ore di programmazione per omaggiare Ennio Morricone

06 luglio 2020 a

Anche Sky ha deciso di omaggiare Ennio Morricone, morto all'età di 91 anni. Stasera alle 21 su Sky Cinema Due e su Sky Arte (in replica anche domani alle 21 su Sky Cinema Due) verrà riproposta l’intervista del 2016 di Francesco Castelnuovo a Ennio Morricone insieme a Giuseppe Tornatore, definito ’amico fraternò dallo stesso Morricone nel suo auto-necrologio reso noto questa mattina. L’intervista spazierà tra il cinema e la musica che hanno ispirato il grande e indimenticato compositore romano.

Morricone morto, stasera in tv la premiazione dei Nastri d'Argento a lui dedicata

In prima serata, domani alle 21.15 su Sky Cinema Due, il film ’The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino con cui Morricone ottenne il tanto atteso Oscar nel 2016 per la Miglior Colonna sonora, dopo l’Oscar alla carriera ottenuto nel 2007. A seguire ’La chiave' di Tinto Brass, ’Nel centro del mirino' di Wolfgang Petersen e ’Il mio nome è nessuno' di Tonino Valerii.