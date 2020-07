Allegra Luna, foto mozzafiato dalla sua vacanza in Sardegna: la compagna di Candreva manda in tilt i social

06 luglio 2020 a

Vacanze in Sardegna per una delle wags "più attive" nei social durante il lockdown. Allegra Luna - compagna di Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter con un passato nella Lazio - ha mandato in visibilio i suoi fan con uno scatto su Instragram dove conta oltre 51mila followers.

Allegra esce da una piscina con un costume intero giallo che mette in risalto tutte le sue forme mozzafiato. La wags, appassionato di pilates e di esercizi fisici, nel corso del lockdown ha sempre pubblicato quasi quotidinamente gli esercizi che faceva con Candreva riscuotendo sempre un grande successo, Non solo tra i tifosi nerazzurri.