Stasera in tv 6 luglio, su La5 in seconda serata il film Uno stalker dal passato: trama e cast

In seconda serata stasera 6 luglio sull'emittente La5 è in programmazione il film thriller dal titolo Uno stalker dal passato. Realizzato in Canada nel 2018 e firmato alla regia da David DeCoteau, vede nel cast Emmanuelle Vaugier, Clayton Chitty, Beverley Breuer, Adam Ballantyne. La trama è un classico del genere: nel corso di una rimpatriata del liceo, l'ex studentessa Bethany incontra il suo vecchio fidanzato Paul. La serata però si conclude con un misterioso delitto che è soltanto il primo di una tragica serie. I colpi di scena ovviamente non mancano. Chi sarà l'assassino? E alla fine qualcuno riuscirà a fermarlo?