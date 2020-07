Stasera in tv 6 luglio, su Tv8 in seconda serata c'è il film Lo Hobbit. La trama

06 luglio 2020 a

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug. E' il film in programmazione stasera in tv 6 luglio in seconda serata su Tv8 a partire dalle ore 23.20. Genere fantastico, realizzato tra Stati Uniti e Nuova Zelanda nel 2013 per la regia di Peter Jackson. Nel cast figurano Evangeline Lilly, Richard Armitage, Cate Blanchett, Luke Evans, Orlando Bloom, Stephen Fry, Martin Freeman, Ian McKellen, Manu Bennett, Lee Pace, Aidan Turner, Christopher Lee. La trama: dopo la fuga dalle montagne nebbiose Bilbo Baggins continua il suo lungo viaggio per recuperare il regno di Erebor. Mille le avventure insieme al mago Gandalf e a Thorin Scudodiquercia, a capo della compagnia dei tredici nani.